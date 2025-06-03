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11:56, 3 июня 2025Силовые структуры

Подозреваемого в расправе над олигархом российского авторитета отпустили из СИЗО

В Екатеринбурге из СИЗО отпустили местного авторитета Горшунова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Екатеринбурге из СИЗО отпустили бывшего участника местной организованной преступной группировки (ОПГ) «Центр» Сергея Горшунова, подозреваемого в расправе над олигархом более 30 лет назад. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на адвоката фигуранта.

По данным источника агентства, следствие выходило в суд для того, чтобы изменить авторитету меру пресечения на домашний арест. В данный момент он находится под подпиской о невыезде. Других подробностей не сообщается.

30 апреля стало известно о задержании Горшунова. Он обвинялся в похищении и расправе над двумя и более лицами. По предварительной информации, среди его жертв могли быть первый мультимиллионер на Среднем Урале Виктор Терняк и бывший участник ОПГ «Центр» Юрий Чуприянов.

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