Подозреваемого в расправе над олигархом российского авторитета отпустили из СИЗО

В Екатеринбурге из СИЗО отпустили местного авторитета Горшунова

В Екатеринбурге из СИЗО отпустили бывшего участника местной организованной преступной группировки (ОПГ) «Центр» Сергея Горшунова, подозреваемого в расправе над олигархом более 30 лет назад. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на адвоката фигуранта.

По данным источника агентства, следствие выходило в суд для того, чтобы изменить авторитету меру пресечения на домашний арест. В данный момент он находится под подпиской о невыезде. Других подробностей не сообщается.

30 апреля стало известно о задержании Горшунова. Он обвинялся в похищении и расправе над двумя и более лицами. По предварительной информации, среди его жертв могли быть первый мультимиллионер на Среднем Урале Виктор Терняк и бывший участник ОПГ «Центр» Юрий Чуприянов.