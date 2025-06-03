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12:30, 3 июня 2025Забота о себе

Раскрыты три доступных способа бросить курить

Пульмонолог Фисс призвал желающих бросить курить обратиться к психологу
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Пульмонолог Эли Фисс заявил, что бросить курить можно тремя доступными способами. Их он раскрыл в беседе с изданием Metropoles.

Как отметил Фисс, согласно статистике, 70 процентов желающих бросить курить делают это самостоятельно. Они постепенно уменьшают ежедневное количество сигарет, делая интервал между ними все больше.

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Однако, по словам врача, некоторые люди нуждаются в дополнительной поддержке в борьбе с зависимостью. Так, можно прибегнуть к никотиновым пластырям или жевательным резинкам. Кроме того, Фисс призвал обратиться к психологу для проведения когнитивно-поведенческой терапии. В заключение он добавил, что существуют лекарственные препараты, помогающие бросить курить, но он считает их уже крайней мерой.

Ранее эксперт по долголетию Гэри Брецка призвал отказаться от алкоголя. По его словам, спиртные напитки провоцируют большое количество серьезных заболеваний.

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