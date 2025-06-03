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16:54, 3 июня 2025Силовые структуры

СК рассказал о тревожных направлениях в подростковой преступности в России

СК: Число преступлений среди подростков в России увеличилось в 1,5 раза
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России рассказал о резком росте подростковой преступности в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, за первые четыре месяца 2025 года количество совершенных подростками тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось в 1,5 раза. Так, за указанный период, несовершеннолетние совершили 41 расправу, 22 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и 178 преступлений, основанных на сексуальной почве. Всего в 2025 году СК направил в суд две тысячи 865 уголовных дел в отношении несовершеннолетних обвиняемых. Это на 12 процентов больше, чем за аналогичный период в 2024 году. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев фигуранты — подростки мужского пола.

СК отметил два тревожных направления в подростковой преступности. По данным ведомства, первое — несовершеннолетние берут негативный пример взрослых с криминальным прошлым, которые привлекают их к преступным схемам в мессенджерах. Второе — преступность среди детей-мигрантов. Количество совершенных ими в 2024 году особо тяжких преступлений выросло на 82 процента. В ведомстве подчеркнули, что это число продолжает расти.

Ранее сообщалось, что наибольшая доля преступности среди подростков отмечается в республиках Карелия и Коми.

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