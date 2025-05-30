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09:53, 30 мая 2025Силовые структуры

Названы регионы России с высокой подростковой преступностью

Бастрыкин: Карелия и Коми стали лидерами по подростковой преступности
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Наибольшая доля преступности среди подростков отмечается в республиках Карелия и Коми. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Ведомостям».

Доля подростковой преступности в этих регионах на фоне общей преступности составляет 6,2 и 6,1 процента. На третьем месте находится Новгородская область — 5,9 процента. Замыкают рейтинг Москва — 0,7 процента и Чечня — 0,3 процента.

28 мая 17-летний подросток устроил резню на даче в иркутском Байкальске во время празднования дня рождения. Когда все уснули, юноша взял канцелярский нож и напал на присутствующих, а затем поджег дачу. Жертвами молодого человека стали четверо подростков в возрасте от 13 до 16 лет, остальным удалось убежать. Нападавший также не выжил.

По одной из версий, причиной нападения могла стать безответная любовь к 15-летней девушке, для которой он и устроил вечеринку.

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