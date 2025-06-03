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01:36, 3 июня 2025Россия

Торговые павильоны загорелись в Новой Москве

МЧС России: В Новой Москве загорелись торговые павильоны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетПожары в Нижегородской области

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Торговые павильоны со стройматериалами загорелись в дереве Красная Пахра в Новой Москве. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвуют 22 специалиста и 8 единиц техники. Другие подробности в данный момент не сообщаются.

Ранее взрыв и пожар произошли на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ) в Нижегородской области, один человек пострадал. Площадь возгорания составляет 75 квадратных метров. Причины произошедшего неизвестны.

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