Торговые павильоны загорелись в Новой Москве

МЧС России: В Новой Москве загорелись торговые павильоны

Торговые павильоны со стройматериалами загорелись в дереве Красная Пахра в Новой Москве. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвуют 22 специалиста и 8 единиц техники. Другие подробности в данный момент не сообщаются.

Ранее взрыв и пожар произошли на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ) в Нижегородской области, один человек пострадал. Площадь возгорания составляет 75 квадратных метров. Причины произошедшего неизвестны.