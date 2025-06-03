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01:20, 3 июня 2025Россия

Взрыв произошел на заводе в российском регионе

Shot: Взрыв и пожар произошли на ЗМЗ в Нижегородской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетПожары в Нижегородской области

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Взрыв и пожар произошли на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ) в Нижегородской области, один человек пострадал. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на жителей российского региона.

По словам очевидцев, сильный взрыв прозвучал 2 июня примерно в 22:50 по местному времени (совпадает с мск). Предварительно, сдетонировал находившийся на территории завода грузовик с цистерной.

Предварительно, пострадал один рабочий, у него ожоги 10 процентов тела. На месте происшествия работают экстренные службы. По информации канала, площадь пожара составляет 75 квадратных метров. Причины произошедшего неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области прозвучало не менее пяти взрывов, предварительно, работает система противовоздушной обороны.

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