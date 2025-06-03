В Германии 20 тысяч человек эвакуируют из-за трех бомб

Bild: В Кельне 20 тысяч человек эвакуируют из-за трех бомб времен Второй мировой

В Кельне 20 тысяч человек эвакуируют из-за обнаружения трех неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Bild.

«В ограничительную зону попадает весь район старого города Кельна. Кроме того, 58 отелей и других мест размещения должны быть эвакуированы. Также буду закрыты три моста через Рейн», — говорится в материале.

Сообщается, что три американские бомбы были обнаружены в ходе работ по исследованию грунта в районе Дойц. В администрации города отметили, что объявленная эвакуация, которая начнется утром 4 июня, является крупнейшей с 1945 года.

Ранее власти американского города Боулдер в штате Колорадо объявили эвакуацию нескольких жилых районов после нападения на людей. Сообщалось, что неизвестный мужчина забросал коктейлями Молотова участников проходившей в городе демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа.