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14:32, 3 июня 2025Мир

В Германии 20 тысяч человек эвакуируют из-за трех бомб

Bild: В Кельне 20 тысяч человек эвакуируют из-за трех бомб времен Второй мировой
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Jana Rodenbusch / Globallookpress.com

В Кельне 20 тысяч человек эвакуируют из-за обнаружения трех неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Bild.

«В ограничительную зону попадает весь район старого города Кельна. Кроме того, 58 отелей и других мест размещения должны быть эвакуированы. Также буду закрыты три моста через Рейн», — говорится в материале.

Сообщается, что три американские бомбы были обнаружены в ходе работ по исследованию грунта в районе Дойц. В администрации города отметили, что объявленная эвакуация, которая начнется утром 4 июня, является крупнейшей с 1945 года.

Ранее власти американского города Боулдер в штате Колорадо объявили эвакуацию нескольких жилых районов после нападения на людей. Сообщалось, что неизвестный мужчина забросал коктейлями Молотова участников проходившей в городе демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа.

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