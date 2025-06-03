ВСУ ударили по школе в Курской области

Врио главы Курской области Хинштейн: ВСУ нанесли удар по зданиям школы и ДК

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

Под ударом оказались здания школы и дворца культуры (ДК) в селе Скородном, уточнил врио губернатора. Кроме того, было повреждено здание администрации Большесолдатского района, отметил он.

По словам Хинштейна, в результате ударов никто не пострадал. При этом он опубликовал фотографии с последствиями атак ВСУ. Фасад одного из зданий — предположительно, администрации — полностью разрушен.

Украинские войска после изгнания из Курской области продолжают наносить удары по приграничным районам. Так, в ночь на 3 июня беспилотник ВСУ атаковал частный дом в Рыльске. После удара начался пожар, пострадавших нет.