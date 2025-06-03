БПЛА нанес удар по частному дому в российском городе

Врио губернатора Хинштейн: БПЛА ударил по частному дому в Рыльске

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по частному дому в Рыльске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате атаки начался пожар, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание», — написан Хинштейн.

Врио губернатора отметил, что в результате атаки российского города погибших и пострадавших нет.

Ранее при ударе FPV-дрона пострадал 66-летний житель села Сухиновка Глушковского района Курской области. У мужчины зафиксировали проникающие осколочные ранения брюшной области, левой ноги и руки, а также непроникающие множественные осколочные ранения груди.