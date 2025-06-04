Чеченская полиция заподозрила бизнес-коуча Щепихина в изнасиловании и шпионаже

Полиция Чечни проверяет коуча Щепихина по статьям о шпионаже и изнасиловании

Полиция Чечни проведет проверку действий бизнес-коуча Арега Щепихина. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Предварительно, действия Щепихина подпадают под статью 354.1 («Реабилитация нацизма»), статью 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера»), статью 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), статью 131 («Изнасилование»), статью 276 («Шпионаж») УК РФ.

Ранее Дудаев опроверг похищение Щепихина. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы.