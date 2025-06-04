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11:43, 4 июня 2025Силовые структуры

Чеченская полиция заподозрила бизнес-коуча Щепихина в изнасиловании и шпионаже

Полиция Чечни проверяет коуча Щепихина по статьям о шпионаже и изнасиловании
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Полиция Чечни проведет проверку действий бизнес-коуча Арега Щепихина. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Предварительно, действия Щепихина подпадают под статью 354.1 («Реабилитация нацизма»), статью 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера»), статью 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), статью 131 («Изнасилование»), статью 276 («Шпионаж») УК РФ.

Ранее Дудаев опроверг похищение Щепихина. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы.

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