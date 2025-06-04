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12:31, 4 июня 2025Россия

Числившегося без вести пропавшим на СВО россиянина спустя год нашли и опознали по ДНК

Числившегося без вести пропавшим жителя Волгограда спустя год опознали по ДНК
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Числившегося без вести пропавшим в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине жителя Волгограда спустя год нашли и опознали по ДНК. Его историю публикует V1.ru.

По данным издания, россиянин подписал контракт с Минобороны за несколько дней до объявления в России частичной мобилизации. Он служил в мотострелковом подразделении, дислоцированном в Чеченской Республике.

С конца мая 2024 года мужчина числился пропавшим без вести. Спустя год его удалось найти и опознать по ДНК.

Траурная церемония состоится в ближайшие дни. У 43-летнего россиянина остались жена и двое детей.

Ранее сообщалось о другом жителе Волгоградской области, который отправился на СВО вслед за сыном и меньше чем через месяц был смертельно ранен.

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