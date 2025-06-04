Евродепутат объяснил свою поездку в Россию

Евродепутат Картайзер объяснил свою поездку в Россию желанием растопить лед

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер объяснил свою поездку в Россию желанием «растопить лед» в отношениях с Москвой. Об этом он заявил в интервью изданию Euractiv.

«Я хотел восстановить хоть какой-то диалог. Кто-то должен был растопить лед. Мне показалось важным, чтобы мы восстановили связь, особенно в то время, когда напряженность высока, а каналы взаимодействия заморожены», — сказал он.

Евродепутат отметил, что контакты с Россией установили все, включая США и Украину, но не представители Западной Европы и Европейского союза.

Ранее Euractiv сообщило, что фракция ЕП «Европейская группа консерваторов и реформистов» (ECR Group) захотела исключить Картайзера из своих рядов после его поездки в Россию. Однако, по данным издания, политик уже получил предложение от другой фракции.