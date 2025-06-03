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14:55, 3 июня 2025Мир

Фракция Европарламента захотела исключить из рядов посещавшего Россию депутата

Фракция в ЕП захотела исключить из рядов посещавшего Россию депутата Картайзера
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Фернан Картайзер

Фернан Картайзер. Кадр: Alternativ Demokratesch Reformpartei / YouTube

Фракция в Европейском парламенте (ЕП) «Европейская группа консерваторов и реформистов» (ECR Group) захотела исключить из рядов посещавшего Россию депутата от Люксембурга Фернана Картайзера. Об этом сообщает издание Euractiv.

«Поездка Фернана Картайзера в Россию на прошлой неделе стала последней каплей для национал-консервативной группы ECR в Европейском парламенте, которая в среду его исключит», — сказано в публикации.

Отмечается, что политик уже получил получил предложение от другой фракции. Он не уточнил, о какой группе идет речь, однако Euractiv предположила, что ей может оказаться фракция «Патриоты» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По словам Картайзера, в Москве он встретился в вежливыми и хорошо проинформированными политиками.

Ранее Картайзер заявил, что Евросоюз должен начать диалог с Россией и перестать ее демонизировать, что позволит честно обсуждать существующие проблемы. Он отметил, что от политики санкций необходимо отказаться в пользу переговоров и поисков компромисса.

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