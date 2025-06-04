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09:37, 4 июня 2025Из жизни

Королева красоты пожаловалась на одиночество

Участница «Мисс Гранд Интернешнл» пожаловалась на пугливость мужчин
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Nick England / Getty Images

Участница «Мисс Гранд Интернешнл-2025» от Великобритании рассказала, что не может найти пару из-за пугливости мужчин. Причины своего одиночества она раскрыла Daily Star.

24-летняя Хэрриотт Лейн пожаловалась, что мужчины боятся даже звать ее на свидания. Кажется, что ее ровесники чувствуют себя неуверенно рядом с ней из-за ее красоты и успешности. При этом женщина отметила, что не страдает без отношений. «Я знаю, что правильный человек, который мне подходит, придет в нужное время, — заявила королева красоты. — Сейчас я очень счастлива, я путешествую по миру и фокусируюсь на том, что у меня есть».

Лейн известна участием в международном конкурсе красоты «Мисс Интернешнл-2019». Тогда она заняла пятое место, а после открыла компанию по обучению девушек, желающих побеждать на конкурсах красоты. Лейн уверена, что участие в подобных конкурсах дает множество возможностей. Она призналась, что благодаря им поверила в себя и обрела настоящих подруг.

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Королева красоты отметила, что ей нравится вдохновлять других людей. Она напомнила, что родилась в самой обычной семье и смогла многого добиться самостоятельно.

Ранее сообщалось, что обладательница титула «Мисс Гранд Интернешнл-2024» Рэйчел Джупта обвинила организаторов конкурса красоты в коррупции, домогательствах и обмане. По ее словам, к королевам красоты относятся как к расходному материалу и эксплуатируют их.

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