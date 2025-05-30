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18:44, 30 мая 2025Из жизни

Мисс Гранд Интернешнл раскрыла жуткие секреты конкурса красоты

Мисс Гранд Интернешнл-2024 рассказала о коррупции и домогательствах на конкурсе
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Rachel Gupta / YouTube

Обладательница титула «Мисс Гранд Интернешнл-2024» Рэйчел Джупта обвинила организаторов конкурса красоты в коррупции, домогательствах и обмане. О жутких секретах конкурса пишет Gulf News.

Спустя долгие месяцы молчания Джупта раскрыла причины отказа от короны. Она заявила, что голосование проплачено, однако отметила, что сама выиграла честно — благодаря общественной поддержке.

Джупта рассказала, что после победы в ноябре 2024 года ее заставили подписать договор. Она сравнила процесс его заключения с пистолетом, приставленным к виску: ее адвокату не дали даже прочитать документ, а за лишние вопросы Джупте угрожали лишением короны.

По словам Джупты, к королевам красоты относятся как к расходному материалу и эксплуатируют их. Она вспомнила, что ее заставляли сниматься в рекламе соуса чили.

Кроме того, организаторы пренебрежительно вели себя с ней: могли подойти, ущипнуть и сказать, что ей надо худеть. Несмотря на титул, Джупту поселили в полуразрушенном доме вдали от города, где не было телефона и даже кастрюль и сковород для готовки. Женщина объяснила, что не ест мясо, однако организаторы игнорировали ее просьбы покупать фрукты.

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По словам Джупты, ей также не платили обещанную стипендию. За все это время она получила ее всего один раз. Кроме того, однажды во время поездки, связанной с конкурсом, у нее украли тысячу долларов (78,5 тысячи рубли), но никто не обратил на это внимание.

Устав от такого отношения, Джупта и отказалась от титула. «Я вернула свою жизнь и наконец могу свободно дышать», — заявила она.

Ранее обладательница титула «Мисс Россия - 2024» Валентина Алексеева раскрыла секреты закулисья конкурса «Мисс Вселенная» и пожаловалась на его плохую организацию. Девушка рассказала, что репетиции начались всего за три дня до конкурса и их было очень мало.

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