Мисс Гранд Интернешнл раскрыла жуткие секреты конкурса красоты

Мисс Гранд Интернешнл-2024 рассказала о коррупции и домогательствах на конкурсе

Обладательница титула «Мисс Гранд Интернешнл-2024» Рэйчел Джупта обвинила организаторов конкурса красоты в коррупции, домогательствах и обмане. О жутких секретах конкурса пишет Gulf News.

Спустя долгие месяцы молчания Джупта раскрыла причины отказа от короны. Она заявила, что голосование проплачено, однако отметила, что сама выиграла честно — благодаря общественной поддержке.

Джупта рассказала, что после победы в ноябре 2024 года ее заставили подписать договор. Она сравнила процесс его заключения с пистолетом, приставленным к виску: ее адвокату не дали даже прочитать документ, а за лишние вопросы Джупте угрожали лишением короны.

По словам Джупты, к королевам красоты относятся как к расходному материалу и эксплуатируют их. Она вспомнила, что ее заставляли сниматься в рекламе соуса чили.

Кроме того, организаторы пренебрежительно вели себя с ней: могли подойти, ущипнуть и сказать, что ей надо худеть. Несмотря на титул, Джупту поселили в полуразрушенном доме вдали от города, где не было телефона и даже кастрюль и сковород для готовки. Женщина объяснила, что не ест мясо, однако организаторы игнорировали ее просьбы покупать фрукты.

По словам Джупты, ей также не платили обещанную стипендию. За все это время она получила ее всего один раз. Кроме того, однажды во время поездки, связанной с конкурсом, у нее украли тысячу долларов (78,5 тысячи рубли), но никто не обратил на это внимание.

Устав от такого отношения, Джупта и отказалась от титула. «Я вернула свою жизнь и наконец могу свободно дышать», — заявила она.

Ранее обладательница титула «Мисс Россия - 2024» Валентина Алексеева раскрыла секреты закулисья конкурса «Мисс Вселенная» и пожаловалась на его плохую организацию. Девушка рассказала, что репетиции начались всего за три дня до конкурса и их было очень мало.

