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17:42, 14 марта 2025Из жизни

Самая красивая девушка России раскрыла секреты закулисья конкурса «Мисс Вселенная»

«Мисс Россия» Алексеева заявила о плохой организации конкурса «Мисс Вселенная»
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Обладательница титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева раскрыла секреты закулисья конкурса «Мисс Вселенная» и пожаловалась на его плохую организацию. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Самая красивая девушка России призналась, что вспоминает международный конкурс со «смешинкой». Один из подписчиков спросил у Алексеевой, как между участниками распределяются места на сцене во время финала. Девушка ответила, что никакой схемы нет. По ее словам, на финале их никто не предупредил, что мероприятие началось. Один организатор крикнул им на испанском языке, что пора выходить, и они вышли толпой и встали, как получилось — вразнобой.

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«Организация на самом деле была не очень хорошая, — отметила Алексеева. — Мы все удивились». Девушка рассказала, что репетиции начались всего за три дня до конкурса и их было очень мало. К тому же, как объясняет Алексеева, на них участницы просто сидели за кулисами, пока на сцене решали какие-то технические вопросы. «Большую часть времени мы ничего не делали, — подчеркнула она. — Я даже вспоминать не хочу, что там было».

Ранее сообщалось, что «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева попала в топ-12 финалисток одного из самых престижных конкурсов в мире «Мисс Вселенная». Как отметила генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия», Алексеева «отлично держится на сцене, выглядит эффектно и умеет обаять публику».

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