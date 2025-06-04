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12:35, 4 июня 2025Экономика

На Дальнем Востоке захотели построить новые заводы по переработке нефти

На Дальнем Востоке собрались возвести новые НПЗ из-за нехватки топлива в регионе
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

На Дальнем Востоке разрабатывают два проекта по строительству новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Один из них проходит процедуру обоснования инвестиций (ОБИН), а будущее второго станет понятным осенью, пишут «Известия».

Первый проект находится на Сахалине, и над его реализацией работает «Газпром». Как пояснили в Министерстве инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области, решение о его возведении будет приниматься по итогам ОБИН.

За второй проект отвечает компания ННК: речь идет о второй очереди Хабаровского НПЗ, мощность которого может составить до 10 миллионов тонн в год. Издание ссылается на министра энергетики края Германа Тютюкова, отметившего, что вопрос строительства сейчас в проработке.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, идея появления таких мощностей вполне закономерна, так как Дальний Восток сталкивается с нехваткой нефтепродуктов. Потребление там превышает производство: если первое составляет порядка шести миллионов тонн в год, то второе — около четырех миллионов. Недостающее компенсируют за счет других регионов, Центральной России и Сибири. Региону в целом требуется улучшение снабжения топливом, так как российская экономика сейчас развернута на Восток, добавил спикер.

Ранее стало известно, что в России возникли проблемы с переработкой нефти. Поскольку вертикально-интегрированные компании (ВИНК) сталкиваются с убытками из-за переработки внутри страны, поставки на НПЗ начали падать, пишут «Известия». Крупнейшие нефтяные компании стали наращивать экспорт сырья на фоне снижения мировых цен на топливо.

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