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20:25, 4 июня 2025Моя страна

Один российский регион захотел привлечь больше туристов вкусной едой

В Дагестане захотели активно развивать гастротуризм
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Nazim Teymurov / Shutterstock / Fotodom

В Дагестане захотели привлечь больше гостей активным развитием гастротуризма. Об этом «Интерфаксу» сообщили в министерстве по туризму и народным художественным промыслам этого российского региона.

Отмечается, что уже сейчас в Дагестане есть 172 маршрута для туристов, которые включают дегустацию национальных блюд в местных ресторанах, а также мастер-классы по приготовлению вкусной еды.

«Кроме того, гости республики могут посетить фермерские хозяйства и предприятия пищевой промышленности», — сообщили в министерстве.

Также путешественники могут узнать больше о дагестанских традициях на гастрономических фестивалях и ярмарках.

Ранее археологи нашли артефакты конца XIX века на берегу острова Татышев в Красноярске. В их числе была пробитая пуговица от мундира.

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