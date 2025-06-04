Опубликованы кадры задержания автомобиля похитителей мужчины в Москве

Появились кадры задержания автомобиля похитителей мужчины в Москве

Telegram-канал Mash

Очевидцы поделились кадрами задержания автомобиля «Мерседес» со спецсигналами и номерами АМР, на котором, предположительно, увезли мужчину, похищенного на Ярославском вокзале в Москве. Их публикует Telegram-канал Mash.

На них видно, как несколько полицейских автомобилей заблокировали «Мерседес». Рядом с ним стоят несколько стражей порядка. Задержанные на видеозапись не попали.

Уточняется, что задержать автомобиль удалось на Киевском шоссе.

Вечером 3 июня появилась информация о том, что в центре Москвы похитили мужчину. Им оказался бизнес-коуч Арег Щепихин. Он записывал видео, на которых оскорблял чеченцев и мусульман.