Россиянин облил сожительницу бензином и поджег

Житель Подмосковья облил ноги сожительницы бензином и поджег

Росгвардейцы задержали жителя Подмосковья, который облил сожительницу бензином и поджег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке Росгвардии.

Все произошло в деревне Супонево. Уроженец Ивановской области, находясь в состоянии опьянения, облил ноги женщины бензином и поджег их зажигалкой.

Потерпевшую доставили в больницу с ожогами четвертой степени, а мужчину передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Октябрьске (Башкирия) местный житель запер 20-летнюю соседку по общежитию и поджег дверь.