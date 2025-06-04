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13:46, 4 июня 2025Силовые структуры

Россиянин облил сожительницу бензином и поджег

Житель Подмосковья облил ноги сожительницы бензином и поджег
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Росгвардейцы задержали жителя Подмосковья, который облил сожительницу бензином и поджег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке Росгвардии.

Все произошло в деревне Супонево. Уроженец Ивановской области, находясь в состоянии опьянения, облил ноги женщины бензином и поджег их зажигалкой.

Потерпевшую доставили в больницу с ожогами четвертой степени, а мужчину передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Октябрьске (Башкирия) местный житель запер 20-летнюю соседку по общежитию и поджег дверь.

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