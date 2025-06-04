Спикер бундестага не оценила футболку депутата и выгнала ее из зала

Депутата Кёктюрк выгнали из зала бундестага из-за слова «Палестина» на футболке

Депутата бундестага Кансин Кёктюрк выгнали из зала бундестага из-за слова «Палестина» на ее футболке. Об этом сообщает Tagesspiegel.

По данным издания, спикер бундестага Юлия Клекнер прервала заседание, обратив внимание на футболку Кёктюрк с надписью «Палестина». Клекнер отметила, что до начала встречи она лично попросила депутата поменять одежду.

«Я хотела бы сделать одно замечание. Мы договорились, и это четкие правила бундестага, согласно которым ни наклейки, ни какие-либо другие надписи на футболках не должны присутствовать на депутатах. (...) Вы, похоже, отвергаете это, поэтому я бы попросила вас покинуть заседание», — заявила спикер парламента.

В середине мая в Берлине в ходе демонстрации в поддержку Палестины пострадали десять полицейских.