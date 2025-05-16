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04:03, 16 мая 2025Мир

В Берлине на пропалестинской демонстрации пострадали десять полицейских

Bild: В Берлине на пропалестинской демонстрации пострадали десять полицейских
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В Берлине в ходе демонстрации в поддержку Палестины пострадали десять полицейских. Об этом сообщает издание Bild.

«Полицейских закидывали банками и другими предметами, обрызгивали красной краской, а также бросали в них бутылки и камни», — указано в материале.

Как уточняется, один из полицейских получил серьезные травмы, когда участники демонстрации вытянули его в толпу и затоптали. У другого правоохранителя диагностировали перелом руки.

Всего в акции протеста приняли участие около 1,1 тысячи человек. Более 50 демонстрантов были задержаны.

В июле прошлого года в Берлине также прошла масштабная демонстрация в поддержку Палестины. Уточнялось, что 13 июля восемь человек пострадали при разгоне толпы. Об этом сообщает агентство DPA. Один из пострадавших получил тяжелые травмы, пятеро были доставлены в медучреждения. В митинге под лозунгом «Остановите геноцид в Газе» участвовали почти 600 человек.

В первой половине ноября 2024 года пропалестинские активисты провели массовую акцию протеста возле одного из отелей в Нью-Йорке, где остановился президент Израиля Ицхак Герцог.

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