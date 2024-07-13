В Берлине участники пропалестинской демонстрации пострадали при разгоне

DPA: 8 человек пострадали в Берлине при разгоне пропалестинской демонстрации

Восемь человек пострадали при разгоне пропалестинской демонстрации в Берлине. Об этом сообщает агентство DPA.

Как рассказали в пожарной службе города, один из пострадавших получил тяжелые травмы, пятеро были доставлены в медучреждения.

В митинге под лозунгом «Остановите геноцид в Газе» участвовали почти 600 человек. Правоохранительные органы приняли решение прекратить акцию. Количество задержанных неизвестно.

В апреле бургомистр немецкой столицы Кай Вегнер заявил, что проведение в Берлине митинга «Палестинский конгресс» и распространение антисемитизма недопустимы.

Ранее из-за растущего числа демонстраций в поддержку Палестины и антисемитских настроений в Британии премьер-министр страны Риши Сунак обеспокоился наступлением «власти толпы» в государстве.