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00:17, 14 июля 2024Мир

В Берлине участники пропалестинской демонстрации пострадали при разгоне

DPA: 8 человек пострадали в Берлине при разгоне пропалестинской демонстрации

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Восемь человек пострадали при разгоне пропалестинской демонстрации в Берлине. Об этом сообщает агентство DPA.

Как рассказали в пожарной службе города, один из пострадавших получил тяжелые травмы, пятеро были доставлены в медучреждения.

В митинге под лозунгом «Остановите геноцид в Газе» участвовали почти 600 человек. Правоохранительные органы приняли решение прекратить акцию. Количество задержанных неизвестно.

В апреле бургомистр немецкой столицы Кай Вегнер заявил, что проведение в Берлине митинга «Палестинский конгресс» и распространение антисемитизма недопустимы.

Ранее из-за растущего числа демонстраций в поддержку Палестины и антисемитских настроений в Британии премьер-министр страны Риши Сунак обеспокоился наступлением «власти толпы» в государстве.

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      Юлия Мискевич
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