В Британии обеспокоились антисемитизмом

Премьер Сунак: из-за антисемитизма в Британии растет угроза власти толпы

Из-за растущего числа демонстраций в поддержку Палестины и антисемитских настроений в Британии растет угроза перехода от демократии к «власти толпы», полиция будет делать все возможное для купирования подобных опасных явлений. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак, сообщает Reuters.

«За последние несколько недель мы были свидетелями позорных попыток запугать депутатов парламента и подорвать наши демократические процессы... Такое поведение представляет угрозу нашей демократии и является токсичным для нашего общества. Растет консенсус в отношении того, что власть толпы заменяет демократическое правление. И мы должны коллективно, все мы, срочно изменить это», — призвал глава британского правительства решать проблему с антисемитизмом.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что участники протестов в поддержку независимости Палестины «не могут сказать ничего нового», поэтому регулярные митинги необходимо прекратить.