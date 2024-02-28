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12:12, 28 февраля 2024Мир

Глава МВД Британии призвал прекратить регулярные пропалестинские протесты

Глава МВД Британии Клеверли: на пропалестинских митингах не говорят нового

Фото: Kevin Coombs / Reuters

Участники пропалестинских протестов не могут сказать ничего нового, поэтому регулярные митинги необходимо прекратить. К этому в интервью The Times призвал министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли.

«Они высказали свою точку зрения и сделали это очень, очень громко, я не уверен, что эти марши каждые пару недель добавляют весомости их аргументам. Они в действительности не говорят ничего нового», — констатировал он.

По словам главы МВД, пропалестинские демонстрации оказывают огромное давление на британскую полицию по всей стране.

По подсчетам парламентского комитета, поддержка правопорядка на митингах против израильской агрессии в секторе Газа с 7 октября по 17 декабря 2023 года обошлась британским налогоплательщикам в более чем 25 миллионов фунтов стерлингов, 19 миллионов из них потратили на обеспечение безопасности на акциях в Лондоне.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что Запад обречен, если консерваторы снова не победят левых. В качестве примера она привела пропалестинские акции по всему миру и проблемы с нелегальной миграцией.

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      Виктория Кондратьева
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