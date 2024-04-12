Мэр Берлина осудил проводимый в городе палестинский митинг за антисемитизм

Мэр Берлина Вегнер: палестинский митинг и антисемитизм в городе недопустимы

Проведение в Берлине митинга «Палестинский конгресс» и распространение антисемитизма недопустимы. С таким заявлением выступил бургомистр немецкой столицы Кай Вегнер, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Недопустимо, чтобы в Берлине проводился так называемый Палестинский конгресс. Мы не потерпим в Берлине антисемитизма, ненависти и подстрекательства к евреям», — заявил мэр города.

Вегнер добавил, что «берлинская полиция примет последовательные меры, если на этом собрании прозвучат антисемитские заявления или будут совершены уголовные преступления».

Мероприятие назначено на 12 апреля и должно продлиться три дня.

Ранее из-за растущего числа демонстраций в поддержку Палестины и антисемитских настроений в Британии премьер-министр страны Риши Сунак обеспокоился наступлением «власти толпы» в государстве.