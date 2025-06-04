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07:25, 4 июня 2025Экономика

Трамп захотел увеличить добычу полезных ископаемых и производства оружия

Reuters: Трамп хочет расширить свои полномочия ради увеличения добычи ископаемых
Вячеслав Агапов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп захотел расширить свои полномочия в рамках Закона об оборонном производстве. Об этом со ссылкой на документы сообщает агентство Reuters

Глава государства намерен воспользоваться чрезвычайными полномочиями и сократить требования по утверждению финансирования Конгрессом ради увеличения скорости добычи критически важных полезных ископаемых и производства оружия, в случае, если того потребует национальная безопасность.

Действующий закон об оборонном производстве ограничивает полномочия президента. Глава государства должен заручиться одобрением Конгресса для проектов стоимостью более 50 миллионов долларов. Эти требования и может отменить Трамп. В марте он уже выносил подобные решения, чтобы стимулировать внутреннее добычу минералов, используемых для изготовления потребительских товаров, компьютерных чипов, роботов и современного оружия.

В апреле президент США подписал указ о развитии добычи полезных ископаемых морского дна.

«Обширные шельфовые участки содержат критически важные минеральные и энергетические ресурсы. Эти ресурсы являются ключевыми для укрепления нашей экономики, обеспечения энергетического будущего и снижения зависимости от иностранных поставщиков критически важных минералов», — указано в тексте документа.

Трамп заявил, что Штаты должны незамедлительно ускорить разработку глубоководных ресурсов, а также оценить объем национальных запасов и возродить лидерство в области технологий добычи и переработки. Также необходимо наладить надежные поставки минералов для отраслей обороны, инфраструктуры и энергетического сектора, добавил он.

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