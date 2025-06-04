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09:18, 4 июня 2025Бывший СССР

Три российских бойца спасли гаубицу от дронов ВСУ

РИА Новости: Три бойца ВС России спасли трехтонную гаубицу Д-30 от дронов ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Три российских бойца смогли спасти гаубицу Д-30 от налета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал командир отделения с позывным Немец.

«Везли новое орудие на замену. Тянул "Урал" орудие (...) дроны-наблюдатели вычислили этот момент. Подняли несколько ударных дронов (...) Когда волна прошла, люди, три человека, своими силами оттягивали пушку "на руках" в укрытие, в лесополосу», — сообщил командир.

По его словам, орудие Д-30 было атаковано не менее, чем пятью дронами ВСУ. Солдаты Вооруженных сил (ВС) России тянули гаубицу около 50 метров для того, чтобы спрятать ее в ближайшей лесополосе.

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