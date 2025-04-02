Рядовой ВС России спас САУ от украинского дрона

Минобороны РФ: Российский рядовой Комаров спас САУ от украинского дрона

Рядовой Вооруженных сил (ВС) России Виктор Комаров, служа в экипаже самоходной артиллерийской установки (САУ), обнаружил дрон и уничтожил его из штатного вооружения. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, украинские военные предприняли попытку наступления и открыли огонь по российским позициям. «Комаров, действуя в составе расчета, уничтожил два пулеметных расчета и большое количество пехоты противника», — говорится в сообщении.

Российский военный обнаружил FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), двигающийся в его направлении. Он сбил беспилотник из штатного оружия.

Ранее российские военные уничтожили женский расчет операторов дронов ВСУ в зоне спецоперации.

