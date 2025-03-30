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08:33, 30 марта 2025Бывший СССР

Российские военные уничтожили женский расчет операторов дронов ВСУ в зоне спецоперации

ТАСС: ВС РФ уничтожили женский расчет операторов дронов ВСУ под Константиновкой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Российские военные уничтожили женский расчет операторов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО), об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Операторы 6-й мотострелковой дивизии ударами FPV-дронов уничтожили под Константиновкой расчет БПЛА противника из числа женщин», — отметил собеседник агентства.

По его информации, воздушная разведка обнаружила и поразила ретранслятор, после чего удар был нанесен по пункту управления.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что украинское командование задействовало женщин в качестве штурмовиков на ряде направлений в ДНР. Он отметил, что такие факты фиксируются на Красноармейском и Дзержинском направлениях.

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