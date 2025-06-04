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20:54, 4 июня 2025Мир

В Кремле рассказали о договоренностях Путина и Трампа

Ушаков: Путин и Трамп договорились продолжать контакты по Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились продолжать контакты по Украине. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«И президент Трамп, и наш президент подтвердили готовность оставаться на постоянной связи с друг другом», — заявил он. Главы государств также обменялись мнениями о перспективах восстановления сотрудничества между странами, у которого есть огромный потенциал.

Ушаков подчеркнул, что президенты охарактеризовали их обмен мнениями как позитивный и продуктивный.

Ранее Трамп поговорил по телефону с российским лидером, разговор длился примерно один час и 15 минут. Американский лидер добавил, что обсудил с Путиным атаку украинских дронов на российские аэродромы, а также «другие атаки, которые совершались обеими сторонами».

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