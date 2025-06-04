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19:42, 4 июня 2025Экономика

В России подешевели некоторые продукты питания

МЭР: В России снизились цены на лук, макароны и сахар
Кирилл Луцюк

Фото: Роман Балаев / ТАСС

Годовая инфляция в России замедлилась с 27 мая по 2 июня до 9,66 процента. Об этом сообщило Министерство экономического развития (МЭР).

Недельная инфляция составила 0,05 процента. Ускорилось снижение цен на плодоовощную продукцию. Подешевели лук (минус 1,7 процента) и макаронные изделия (минус 0,1 процента). Продолжила уменьшаться стоимость огурцов (минус 4,7 процента) и томатов (минус 4,3 процента). Кроме того, ускорилось удешевление бананов (до минус 1,9 процент). На 0,3 процента подешевел сахар.

Также, по данным министерства, замедлился рост цен на хлеб и снизились темпы подорожания говядины, свинины и курятины.

Ранее экономист Александр Тимофеев спрогнозировал, что в начале лета в России подорожают кондитерские изделия. Причинами такой динамики станут пальмовое масло, рост экспортных пошлин на российское растительное масло, а также новые требования к пищевой промышленности.

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