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09:00, 4 июня 2025Россия

В России захотели выпустить отдельный учебник по русскому языку для детей мигрантов

В России захотели издать отдельный учебник по русскому языку для детей мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России для детей мигрантов захотели выпустить отдельный учебник по русскому языку. Об этом пишет «Парламентская газета».

«В некоторых классах ребят, плохо говорящих по-русски, до половины, сообщали педагоги из регионов, и это не способствует нормальному учебному процессу. А еще нет учебников по русскому языку как иностранному, с которыми бы могли работать педагоги», — обозначила проблему руководитель ассоциации директоров школ из Твери Лариса Зверькова.

Председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что создание и обязательное поступление во все регионы таких пособий поддержали в Совфеде. «Надо относиться к этому не как к затратам, а как к вложению в качественное образование. Мы ждем появления учебников для мигрантов», — заключила она.

Замглавы Минпросвещения Ольга Колударова также отметила, что на сегодняшний день детям мигрантов, не сдавшим тестирование по русскому языку, предлагают пройти трехмесячные курсы по программам в школах или в качестве дополнительного образования, и в зависимости от регионов эта программа будет платной для слушателей или организована за счет местного бюджета.

Ранее сообщалось, что менее двух процентов детей мигрантов — 27 из 1762 желающих сдать экзамен по русскому языку — прошли тестирование для поступления в российские школы.

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