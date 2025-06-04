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11:09, 4 июня 2025Ценности

Ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире показала видео в боди с глубоким декольте

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mayajama

Британская телеведущая Майя Джама показала видео в откровенном образе во время съемок. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,2 миллиона подписчиков.

30-летняя знаменитость с самыми идеальными ягодицами в мире разместила кадры, на которых предстала в белом цветном боди на тонких бретелях и с глубоким декольте. Поверх она накинула белый халат. В то же время стилисты накрутили ее пряди на бигуди.

В апреле ведущая показала фигуру в крошечном бикини. Джама поделилась кадрами с семейного отдыха в Таиланде.

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