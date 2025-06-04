Вклад IT-отрасли в экономику России оценили

Григоренко: Вклад IT-отрасли в экономику России за 2024 год составил 6%

Вклад IT-отрасли в российский ВВП по итогам 2024 года составил 6 процентов. Об этом во время конференции ЦИПР рассказал вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Вклад в экономику страны оказался кратно больше ранее представленных оценок. «Потому что они не включали данные по крупным технологическим компаниям с непрофильным ОКВЭД», — пояснил он. По словам вице-премьера, за прошлый год число работников в этой сфере выросло до 1,6 миллиона человек (против 1,4 миллиона в 2023 году). А налоги и страховые взносы от отрасли составили 1,9 триллиона рублей. В целом, заключил Григоренко, IT-отрасль в стране динамично развивается.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин говорил, что IТ-отрасль в стране укрепляется и является необходимой технологической основой для цифровой трансформации экономики.

Премьер-министр также призвал российский бизнес ответственно отнестись к требованиям по переводу критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение.