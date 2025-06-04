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17:06, 4 июня 2025Мир

Власти Словакии признали невозможность отменить антироссийские санкции

Президент Словакии Пеллегрини: Петиция об отмене санкций против РФ не имеет силы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Петер Пеллегрини

Петер Пеллегрини. Фото: Richard Drew / AP

Петиция словацких активистов об отмене антироссийских санкций не имеет юридической силы, потому что не соответствует требованиям. Об этом сообщил президент Словакии Петер Пеллегрини, его цитирует РИА Новости.

«Неясно, идет ли речь о будущем или это должно коснуться текущих санкций, за принятие которых Словакия голосовала уже 17 раз?» — пояснил он.

Ранее парламент Словакии отклонил требование оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» осудить действий России на Украине. Резолюция включала призыв к немедленной остановке Москвой специальной военной операции и к усилению помощи Киеву.

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