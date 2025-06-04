Зарубившая топором троих детей россиянка пройдет экспертизу

Зарубившую своих троих детей топором в Канске мать отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю.
По данным агентства, экспертиза будет проведена в Национальном медицинском исследовательском центре имени Сербского. По ее результатам будет выявлено, осознавала ли фигурантка свои действия в момент совершения преступления.
По данным следствия, сегодня, 4 июня, женщина этапирована из Красноярска в московское СИЗО №6. Отмечается, что экспертиза продлится один месяц.
14 апреля стало известно, что 29-летняя многодетная мать расправилась со своими тремя детьми с помощью топора, а ее муж истязал четвертого ребенка.