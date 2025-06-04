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09:22, 4 июня 2025Силовые структуры

Зарубившая топором троих детей россиянка пройдет экспертизу

Убившую троих детей топором в Канске мать отправили в Москву на экспертизу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Зарубившую своих троих детей топором в Канске мать отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю.

По данным агентства, экспертиза будет проведена в Национальном медицинском исследовательском центре имени Сербского. По ее результатам будет выявлено, осознавала ли фигурантка свои действия в момент совершения преступления.

По данным следствия, сегодня, 4 июня, женщина этапирована из Красноярска в московское СИЗО №6. Отмечается, что экспертиза продлится один месяц.

14 апреля стало известно, что 29-летняя многодетная мать расправилась со своими тремя детьми с помощью топора, а ее муж истязал четвертого ребенка.

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