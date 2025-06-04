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10:58, 4 июня 2025Экономика

Жильцы ЖК от «Самолета» рассказали о частых отключениях света

«Лента.ру»: В ЖК «Новое Внуково» пожаловались на отключения электроэнергии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Жильцы квартир в комплексе «Новое Внуково» от застройщика «Самолет» рассказали о множестве проблем в новостройках. В частности, там часто отключается электричество, говорится в материале «Ленты.ру».

Самый масштабный блэкаут произошел в конце прошлого года: тогда из-за аварии на подстанции света не было 12 часов. Кроме света в домах пропала горячая вода и отопление, температура квартирах опустилась до 15 градусов. По словам жильцов, оказалось также, что в домах «Самолета» на лестничной клетке нет окон, аварийное освещение тоже не предусмотрено.

«Во время блэкаута я бегала в магазин, подсвечивая дорогу фонариком. И на лестнице встретила бабушку, тащила за собой двух детей. Телефона у нее не было, и они шли наверх в кромешной тьме. Я проводила их до квартиры, потому что, если кто-то их них споткнется, — будет беда», — вспомнила одна из жительниц.

Еще одна проблема, которая волнует жителей «Нового Внуково» — недостаток парковочных мест. Поскольку класс ЖК обозначен, как «комфорт», подземных паркингов в нем не предусмотрено. В будущем застройщик планирует построить четыре наземные паркинга по 300 мест каждый. Пока же обитатели комплекса оставляют автомобили на гостевых стоянках. Но мест не хватает.

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