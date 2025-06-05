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17:13, 5 июня 2025Силовые структуры

Человеческие кости и детскую куртку нашли на берегу российской реки

СК: Найденные на берегу реки Белая в Уфе кости принадлежат пропавшему подростку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksey Maleechev / Shutterstock / Fotodom

В Уфе на берегу реки Белая обнаружены человеческие кости и детская куртка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

По данным следствия, предположительно, они принадлежат пропавшему в марте 2024 года подростку.

По предварительной информации, днем 5 июня рыбак нашел останки на берегу, противоположной стороны от водоочистных сооружений и деревни Алексеевка. Сейчас на месте работают полицейские, следователи и криминалисты. Они проводят осмотр по результатам которого будут назначены молекулярно-генетическая и судебно-медицинская экспертизы для идентификации личности.

По информации «АиФ», в региональном МЧС уточнили, что на берегу были найдены детская куртка и несколько костей.

Ранее сообщалось, что в Уфе сотрудники силовых структур раскрыли преступление благодаря черепу человека, который собака принесла хозяину.

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