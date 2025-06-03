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14:02, 3 июня 2025Силовые структуры

Нашедшая человеческий череп собака помогла раскрыть преступление

В Уфе силовики раскрыли убийство по черепу, который собака принесла хозяину
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Уфе сотрудники силовых структур раскрыли преступление благодаря черепу человека, который собака принесла хозяину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Башкортостану.

По данным ведомства, останки неизвестного были обнаружены 23 декабря 2024 года. После экспертизы полицейские организовали поиски и нашли остальные фрагменты скелета, а также одежду с шевроном охранного агентства и паспорт 61-летнего жителя Свердловской области.

Вскоре был установлен и подозреваемый в расправе. Речь идет о 56-летнем жителе Кигинского района республики. По предварительной информации, в прошлом году двое мужчин жили вместе в садовом домике и работали охранниками. В октябре между ними произошла ссора, в ходе которой один ударил коллегу металлической кочергой по голове. Тот получил серьезную травму, вышел из домика и замертво упал в лесу.

Злоумышленника отправили в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ.

Ранее в Москве служебная собака по кличке Дана помогла найти двоих мужчин, ограбивших компанию на восемь миллионов рублей.

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