Собака помогла найти грабителей и восемь миллионов рублей в Москве

В Москве собака Дана помогла найти укравших из компании ₽8 млн двоих грабителей

В Москве служебная собака по кличке Дана помогла найти двоих ограбивших компанию на восемь миллионов рублей мужчин по горячим следам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, злоумышленники проникли в офис московской компании, расположенный на третьем этаже. Там они похитили два сейфа с деньгами и выбросили их из окна. Потом они подобрали украденное на улице и сбежали.

На место происшествия прибыли полицейские с собакой Даной. Она взяла след фигурантов и повела кинолога в сторону леса. В лесу правоохранители обнаружили сейфы и отвертку, с помощью которой грабители их вскрыли. Кроме того, силовики установили, что после вскрытия они вышли к проезжей части и сбежали на машине. Затем по камерам видеонаблюдения, к которым вывела собака, оперативники отыскали подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что в Москве за 2024 год служебные собаки помогли раскрыть почти две тысячи уголовных дел.

В конце 2024 года в Санкт-Петербурге впервые наградили медалью Росгвардии служебную собаку по кличке Маджар, выслужившую установленные сроки военной службы.