В Госдуме заявили о выращенных «Британским советом» агентах — «кротах» MI6 в России

Депутат ГД Матвейчев: «Британский совет» превращал чиновников РФ в агентов MI6

«Британский совет» (The British Council, признан нежелательным в России) организовывал российским чиновникам, ученым и политикам вип-туризм в Великобританию, где им прививали интересы страны. О выращенных «Советом» шпионах заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, его слова приводит «Взгляд».

По словам парламентария, деятельность «Совета» не ограничивалась поддержанием культурных связей и способствованием в изучении английского языка — организация превращала россиян в агентов разведслужбы MI6.

«Российских политиков и чиновников, ученых возили в Англию, где их знакомили с лордами, всячески обхаживали. Им объясняли интересы Лондона. Нередко из таких поездок они возвращались "кротами" MI6», — рассказал изданию Матвейчев.

Депутат не назвал имен и фамилий российских чиновников и политиков, которые, по его информации, стали «кротами» после взаимодействия с «Британским советом».

Ранее в ФСБ заявили, что спецслужбы Великобритании используют «Совет» для подрыва суверенитета независимых стран.