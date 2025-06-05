В ФСБ рассказали о подрывной деятельности The British Council по всему миру

Британская международная организация по культурным и образовательным связям The British Council (Британский совет, признан нежелательным в России) занимался подрывной деятельностью по всему миру. Об этом заявили в ФСБ, пишет ТАСС.
Организацию используют спецслужбы Великобритании для подрыва суверенитета независимых стран, рассказали в российском силовом ведомстве. Там заявили, что это маскируется под оказание помощи в урегулировании конфликтов.
Ранее Генпрокуратура России признала The British Council нежелательной в России.