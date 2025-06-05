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08:56, 5 июня 2025Силовые структуры

В ФСБ рассказали о подрывной деятельности The British Council по всему миру

ФСБ: Британский совет занимается подрывной деятельностью по всему миру
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Британская международная организация по культурным и образовательным связям The British Council (Британский совет, признан нежелательным в России) занимался подрывной деятельностью по всему миру. Об этом заявили в ФСБ, пишет ТАСС.

Организацию используют спецслужбы Великобритании для подрыва суверенитета независимых стран, рассказали в российском силовом ведомстве. Там заявили, что это маскируется под оказание помощи в урегулировании конфликтов.

Ранее Генпрокуратура России признала The British Council нежелательной в России.

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