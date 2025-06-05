«Круто и мощно». Раскрыта реакция Трампа на атаку Украины на российские аэродромы

Axios: Трамп был впечатлен атакой на аэродромы РФ и назвал ее крутой

Президент США Дональд Трамп посчитал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы «мощной» и «крутой». Такое мнение он выразил в частных беседах, передает со ссылкой на источники портал Axios.

«Он посчитал это крутым», — рассказал один из собеседников издания на условиях анонимности. Второй источник отметил, что Трамп назвал атаку «довольно мощной».

«С международной точки зрения, чихуахуа наносит серьезный ущерб гораздо более крупной собаке», — заявил один из советников американского лидера.

Однако при этом, как сообщается, Трамп обеспокоен тем, что эта атака ВСУ еще больше усложнит его «миссию по прекращению огня» на Украине.

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых и вылетали беспилотники.

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В Кремле посетовали на отсутствие осуждения терактов Киева со стороны Трампа

В Кремле предпочли бы услышать от президента США Дональда Трампа слова осуждения терактов на российские аэропорты со стороны Киева, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным действительно подтвердил, что Вашингтон не знал о планах подготовки Киевом терактов в отношении объектов в России.

«Если говорить в целом о международной оценке, конечно, мы предпочли бы услышать жесткое осуждение как минимум этого террористического акта», — заявил представитель Кремля.

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Трамп выразил обеспокоенность последствиями атаки Украины на российские аэродромы

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп расстроен и озабочен тем, что атака беспилотников ВСУ на российские аэродромы и возможный ответ Москвы могут подорвать мирный процесс по Украине.

«Атака дронов не удивила его, потому что это то, что происходит, когда конфликт продолжается. Но он обеспокоен, что это приведет к продлению боевых действий», — заявил чиновник Белого дома, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, американский лидер хочет, чтобы боевые действия на Украине остановились, и расстраивается, когда происходят атаки подобные этой. Согласно данным другого источника из круга доверенных лиц президента, Трамп озабочен, что возможный ответ Москвы затормозит его дипломатическую инициативу.

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Посол США заявил о кончившемся у Трампа терпении в отношении ситуации на Украине

Посол США в Турции Томас Баррак ранее говорил, что у Дональда Трампа якобы кончилось терпение в отношении украинского конфликта.

По словам Баррака, американский лидер «достиг конца своего терпения» в отношении боевых действий на Украине. Дипломат также указал на ключевую роль Турции в урегулировании конфликта.

«Я думаю, что Турция имеет традиционные отношения как с Россией, так и с Украиной, что, по крайней мере, делает ее важным посредником в налаживании диалога», — отметил посол.

Трамп поговорил с Путиным по телефону

4 июня президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

«Я только что закончил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно один час и 15 минут», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что обсудил с Путиным атаку украинских дронов на российские аэродромы, а также «другие атаки, которые совершались обеими сторонами». Трамп подчеркнул, что переговоры были «хорошими», однако не стали «тем разговором, который приведет к немедленному миру».

При этом Трамп сообщил, что Путин предупредил его о неизбежности ответа Москвы на атаки ВСУ на российские аэродромы.