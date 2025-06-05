Зампред СБ Медведев похвалил выступившего по-русски в Латвии депутата Росликова

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев похвалил латвийского депутата Алексея Росликова, который выступил по-русски в Сейме (парламенте). Свой комментарий по ситуации экс-президент России опубликовал в X (в прошлом — Twitter).

Медведев отметил, что перед днем рождения Александра Сергеевича Пушкина «приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном языке».

5 июня стало известно, что в Латвии депутата Сейма выгнали с заседания за фразу, произнесенную на русском языке.

Росликов на рассмотрении депутатами декларации «об устранении лингвистических последствий» вышел на трибуну и объявил: «Русский язык — наш язык!» Он донес свое мнение до присутствующих на русском языке.

Затем в Сейме предложили проголосовать за исключение Росликова с одного заседания «за неэтичное поведение».