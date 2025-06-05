Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:24, 5 июня 2025Россия

Медведев похвалил выступившего по-русски латвийского депутата

Зампред СБ Медведев похвалил выступившего по-русски в Латвии депутата Росликова
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев похвалил латвийского депутата Алексея Росликова, который выступил по-русски в Сейме (парламенте). Свой комментарий по ситуации экс-президент России опубликовал в X (в прошлом — Twitter).

Медведев отметил, что перед днем рождения Александра Сергеевича Пушкина «приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном языке».

5 июня стало известно, что в Латвии депутата Сейма выгнали с заседания за фразу, произнесенную на русском языке.

Росликов на рассмотрении депутатами декларации «об устранении лингвистических последствий» вышел на трибуну и объявил: «Русский язык — наш язык!» Он донес свое мнение до присутствующих на русском языке.

Затем в Сейме предложили проголосовать за исключение Росликова с одного заседания «за неэтичное поведение».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США забрали у Украины «ключевую технологию» на фоне ударов по аэродромам России. Чего лишился Киев и скажется ли это на ходе СВО?

    Стало известно о желании Турции присоединиться к формату военной помощи Киеву

    Противники Трампа нашли неожиданный способ его победить

    Ан-2 произвел жесткую посадку в российском регионе

    В Подмосковье произошло ДТП с участием фуры и самосвала

    Орбан раскрыл мнение большинства европейцев о вступлении Украины в ЕС

    Россиянам покажут редкие фото Тарковского

    Россияне смогут смотреть любимые фильмы по-новому

    Зеленский купил квартиру в самом высоком небоскребе мира для матери

    Путин призвал избавиться от засоряющих русский язык слов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости