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14:49, 5 июня 2025Мир

Орбан заявил о желании ЕС нанести России превентивный удар

Орбан: ЕС стремится нанести России превентивный удар конфликтом на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Европейский союз (ЕС) стремится нанести России превентивный удар за счет конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить ее. В их головах война на Украине и есть превентивный удар», — отметил венгерский премьер.

По словам Орбана, воинственная политика Брюсселя вредит ЕС и ставит под угрозу его будущее. Он добавил, что объединение в текущем состоянии — «это не тот ЕС», в который вступала Венгрия.

Ранее Орбан высказался о вступлении Украины в Евросоюз фразой «высосет каждый евро» и предсказал отток средств из европейских экономик.

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