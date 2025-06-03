Орбан высказался о вступлении Украины в ЕС фразой «высосет каждый евро»

Орбан: Вступление Украины в ЕС приведет к оттоку средств из европейских экономик

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о вступлении Украины в ЕС фразой «высосет каждый евро» и предсказал отток средств из европейских экономик. Его слова приводит РИА Новости.

«Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые могут пойти на развитие европейской экономики», — сказал политик.

Он добавил, что вступление страны в ЕС повредит европейцам. Орбан раскритиковал инициативу Брюсселя о начале переговоров о членстве, назвав это попыткой политического покрытия ущерба и хорошей сделкой среди проигрыша в конфликте.

Раннее Орбан заявил, что урегулирование украинского конфликта будет достигнуто не между Россией и Украиной. Премьер-министр Венгрии уверен, что это станет частью большой сделки между Россией и США.