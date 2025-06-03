Орбан порассуждал на тему сделки между Россией и США

Орбан: Решение конфликта на Украине станет частью сделки РФ и США

Урегулирование украинского конфликта будет достигнуто не между РФ и Украиной, а станет частью большой сделки между Россией и Соединенными Штатами. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говорится на его странице в соцсети X.

Такое заявление политик сделал в беседе с группой политологов и журналистов, принимавших участие в международной Конференции консервативных политических действий.

«Неправильно думать, что мирное соглашение или прекращение огня станет результатом российско-украинских переговоров. Это никогда не произойдет. Мир придет не оттуда», — отметил Орбан.

По его мнению, мир и прекращение огня могут наступить исключительно в результате российско-американских переговоров.

Орбан считает, что события будут развиваться по такому сценарию «вне зависимости от того, нравится нам это или нет, готовы европейцы и украинцы принять это или нет».

Помимо этого, премьер подчеркнул, что РФ все также имеет преимущество на поле боя и находится в более выгодном положении, несмотря на продолжение военной помощи Украине со стороны Евросоюза (ЕС).

Ранее Виктор Орбан посетовал, что в Европейском Союзе приняли решение о продолжении конфликта на Украине. При этом Венгрия, напротив, поддерживает усилия, направленные на его мирное урегулирование.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия желает продолжить энергетическое сотрудничество с Россией.