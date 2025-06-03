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02:58, 3 июня 2025Мир

В ЕС приняли решение о продолжении конфликта на Украине

Орбан: В Брюсселе приняли решение о продолжении конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Debbie Hill / Pool / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европейском Союзе приняли решение о продолжении конфликта на Украине. Видеообращение политика опубликовано в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политик отметил, что Венгрия, напротив, поддерживает усилия, направленные на его мирное урегулирование. «Ситуация ясна: к сожалению, несмотря на усилия президента Трампа, мы не выходим из войны, а движемся внутрь нее. Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы», — заявил он.

По словам Орбана, Будапешту надо готовиться к тому, что «заинтересованное в продолжении войны брюссельское руководство сделает все для того, чтобы силой втянуть Венгрию в провоенную европейскую коалицию».

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия желает продолжить энергетическое сотрудничество с Россией. В разговоре по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым венгерский дипломат назвал план ЕК по отказу от поставок российских энергоресурсов к концу 2027 года крайне вредным для своей экономики.

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