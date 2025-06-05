Появилась информация о бизнесе причастного к атакам беспилотников на Россию мужчины

Причастный к атакам БПЛА на Россию Тимофеев регистрировал бизнес на Украине

Предполагаемый организатор атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские регионы Артем Тимофеев регистрировал бизнес на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнес был связан с транспортными перевозками и торговлей. Компания зарегистрирована в форме ООО в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Тимофеев выпускал одежду собственного бренда и был диджеем.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали. Грузовиками владеет Артем Тимофеев, а водители рассказали, что именно он давал им указания.