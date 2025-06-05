Появилась информация о бизнесе причастного к атакам беспилотников на Россию мужчины

Предполагаемый организатор атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские регионы Артем Тимофеев регистрировал бизнес на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Бизнес был связан с транспортными перевозками и торговлей. Компания зарегистрирована в форме ООО в 2015 году.
Ранее сообщалось, что Тимофеев выпускал одежду собственного бренда и был диджеем.
В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали. Грузовиками владеет Артем Тимофеев, а водители рассказали, что именно он давал им указания.