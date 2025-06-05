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08:25, 5 июня 2025Силовые структуры

Появилась информация о бизнесе причастного к атакам беспилотников на Россию мужчины

Причастный к атакам БПЛА на Россию Тимофеев регистрировал бизнес на Украине
Варвара Митина (редактор)

Фото: Scott Graham / Unsplash

Предполагаемый организатор атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские регионы Артем Тимофеев регистрировал бизнес на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнес был связан с транспортными перевозками и торговлей. Компания зарегистрирована в форме ООО в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Тимофеев выпускал одежду собственного бренда и был диджеем.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали. Грузовиками владеет Артем Тимофеев, а водители рассказали, что именно он давал им указания.

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